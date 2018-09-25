ترامب يتهم ألمانيا مجددا بالتبعية لروسيا

نيويورك - (د ب أ)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا انتقادات حادة إلى سياسة الطاقة التي تنتهجها ألمانيا.

وقال ترامب ،في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في نيويورك، إن ألمانيا " سيكون اعتمادها بشكل كامل على الطاقة الروسية، إذا لم تغير فورا من سياستها".

وأعرب ترامب عن اعتقاده بأن دول النصف الغربي من الكرة الأرضية ملزمة بحماية استقلاليتها من نفوذ القوى الغريبة " ونحن نرفض تدخل الأمم الغريبة في هذا النصف".

يذكر أن الولايات المتحدة ترفض مع دول واقعة شرقي أوروبا بناء خط نورد ستريم2 الواصل بين روسيا وألمانيا، وكان ترامب وجه انتقادات مرارا للمشروع، فيما ردت الحكومة الألمانية بالتأكيد على أنه مشروع اقتصادي.