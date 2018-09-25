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    ترامب يحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية: واشنطن سترد

    06:04 م الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    ترامب يحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيماوية: واشنطن سترد

    دونالد ترامب

    نيويورك - (د ب أ)

    حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلا إن واشنطن "سترد" على أي إجراء من هذا القبيل ، وذلك في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

    كما دعا أيضا إلى بقاء اللاجئين في المنطقة، قائلا إن هذا يسمح باستخدام الموارد المحدودة بشكل أفضل. وفي داخل الولايات المتحدة، اتخذ ترامب إجراءات صارمة للقضاء على الهجرة وقام بخفض حصص اللاجئين.

    واستغل ترامب أيضاً الكلمة للتأكيد على أن الولايات المتحدة أصبحت أقوى وأغنى مما كانت عليه عندما تولى منصبه منذ ما يقرب من عامين.

    وأضاف "سيكون جيشنا قريبا أقوى مما كان عليه من قبل."

    دونالد ترامب الحكومة السورية أسلحة كيماوية الأمم المتحدة

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