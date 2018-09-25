السعودية ترد على اتهامات إيران عقب هجوم الأهواز: طهران وراء الفوضى والطائفية

القاهرة - مصراوي

استنكرت وزارة الخارجية الأمريكية الاتهامات التي وجهتها إليها الحكومة الإيرانية عقب هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا خلال عرضًا عسكريًا السبت الماضي.

وفي بيان للخارجية السعودية جاء أن المملكة ترفض الاتهامات "الباطلة" التي أشار لها مسئولون إيرانيون حيال دعم المملكة للأحداث في إيران الأسبوع الماضي.

وأضاف البيان أن سياسة السعودية واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وترفض بشكل تام أي تدخلات في شؤونها الداخلية، لكن "وبالمقابل فإن النظام الإيراني هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع".

واتهمت الخارجية السعودية الحكومة الإيرانية والنظام الحاكم بأنه "دأب منذ نشأته على نشر الفوضى والدمار والطائفية والتطرف، وأهدر مقدرات شعبه في عدوانه وطيشه الذي لم يجلب إلا الفوضى والدمار للمنطقة".

كما أشارت الخارجية السعودية إلى أنها اعتادت على مثل هذه التصريحات من "نظام لا يجد أمامه إلا الكذب والتدليس وإلقاء اللوم على الدول الأخرى لتغطية عيوبه وفشله في تحقيق طموحات وتطلعات شعبه".

وأسفر الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز، جنوب غرب إيران، عن مقتل 29 في حين بلغ عدد الجرحى 70، وفقا لما نقتله وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.