أول قطار كهربائي سريع.. انطلاق قطار الحرمين الشريفين في السعودية (صور)

القاهرة- (مصراوي):

ينطلق اليوم، الثلاثاء، قطار الحرمين السريع، بسرعة تربو على الثلاثمائة كيلو مترًا في الساعة، في أولى رحلاته عبر خط سككي مزدوج يربط 5 محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبدالعزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، والمدينة المنورة بطول 450 كيلومترًا، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح وزير النقل السعودي، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن هذا المشروع يمثل ترجمة حية لجهود المملكة ودورها الإسلامي الفاعل في خدمة الحرمين الشريفين وزائريهما من الحجاج والمعتمرين، فضلاً عن حرص المملكة الراسخ على خدمة ضيوف الرحمن، واعتبارهم أولوية يتشرف بخدمتهم كل مواطن سعودي ولا يتوانى عن تقديم ما ييسر أداء مناسكهم.

ويُعد قطار الحرمين أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كلم، بينما تبلغ الطاقة الاستيعابية له نحو 60 مليون مسافر سنويًا، من خلال أسطول قوامه 35 قطارًا، وسعة كل قطار 417 مقعدًا، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات التي من شأنها أن تيسر على المسافر رحلته.

أما عن التصميم الهندسي للمشروع، فيوضح الدكتور رميح بن محمد الرميح، رئيس هيئة النقل العام، أن إدارة المشروع حرصت على تصميم المحطات بطابع معماري فريد مُستلهم من الطراز المعماري الإسلامي، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، على أيدي تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

وتتبنى حكومة المملكة العربية السعودية عدة مشروعات في إطار رؤية 2030 التي تضع نصب أعينها مضاعفة أعداد زوار المشاعر المقدسة، لتواصل المملكة أداء مسؤوليتها تجاه الحرمين الشريفين، ولتؤكد مكانتها الراسخة لدى الأمة الإسلامية.