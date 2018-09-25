لماذا تسلق هذا الرئيس أعلى قمة جبلية في بلاده؟

كتب - وكالات:

تسلق الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس، المعروف بولعه بالرياضة والطبيعة، أعلى قمة جبلية في بلاده.

والتقى الرئيس الروماني - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) - مجموعة من المتسلقين الشبان أعلى الجبل مطلع الأسبوع، حيث طلبوا منه التقاط صورة جماعية معه، وهو ما أدى إلى تسرب الأنباء إلى وسائل الإعلام بعد أن علق أحد الشبان على اللقاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وأشار الموقع إلى أن قمة مولدوفانينو تقع في جبال فاجاراس، ويبلغ ارتفاعها 2544 مترا، وهي أعلى قمة جبلية في هذا البلد الأوروبي.

يذكر أن إيوهانيس معروف بشغفه بالمشي لمسافات طويلة والتزلج، وغالبا ما كان يشاهد خلال الشتاء الماضي على منحدرات التزلج في جبال سورينو، وخلال الربيع الماضي كان يشاهد أيضا وهو يركب الدراجة في شوارع بوخارست.