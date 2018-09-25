وفاة مؤسس فن الرواية الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل عن عمر ناهز 78عاما

الكويت - (أ ش أ):

توفى صباح اليوم الثلاثاء الأديب والكاتب الكويتي الكبير إسماعيل فهد إسماعيل، عن عمر ناهز الـ78 عاما، والذى يعد مؤسس فن الرواية في الكويت.

ونعت رابطة الأدباء الكويتيين في حسابها بموقع (تويتر) إسماعيل الفهد، كما شارك مثقفون في نعي الروائي الراحل عبر هاشتاج #اسماعيل_فهد_اسماعيل في موقع (تويتر)؛ حيث قالت الناقدة الأدبية الدكتورة سعاد العنزي، إن الكويت والوطن العربى فقدا قيمة أدبية كبيرة وعظيمة في عطائها، وإنسانية في حبها للناس وتواضعها واحتوائها لكل الأجيال وتفاعلها الإيجابي مع كل التغيرات.

ومن جانبه، قال الروائي بدر العليان، "رحيل أب الرواية الكويتية اسماعيل_فهد_اسماعيل الله يرحمه ان شاءالله ويكون من أهل الجنة .. مؤلم خسارة قامة ثقافية كبيرة وهو باق في أعماله الأدبية الفخمة #الكويت".

وولد إسماعيل فهد إسماعيل المؤسس لفن الرواية فى الكويت عام 1940، وحصل على بكالوريوس أدب ونقد من المعهد العالى للفنون المسرحية بالكويت، ثم عمل فى مجال التدريس وإدارة الوسائل التعليمية، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال الرواية عام 1989، وجائزة الدولة التشجيعية فى مجال الدراسات النقدية عام 2002.

ويعد الروائي إسماعيل فهد إسماعيل المؤسس الحقيقي لفن الرواية في الكويت، لكونه يمثل حدى العلامات الروائية العربية المحسوبة في سماء فن الرواية؛ حيث قدم روايته الأولى "كانت السماء زرقاء" عام 1970، وفي حينها قال عنه الأديب العربي الكبير الشاعر صلاح عبد الصبور في تقديمه للرواية "كانت الرواية مفاجأة كبيرة لي، فهذه الرواية جديدة كما أتصور.. رواية القرن العشرين.. قادمة من أقصى المشرق العربي؛ حيث لا تقاليد لفن الرواية، وحيث ما زالت الحياة تحتفظ للشعر بأكبر مكان"، بينما كانت آخر رواياته "صندوق أسود آخر".