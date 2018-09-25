بالصور- محافظ جنوب يفتتح مدرسة ضعاف السمع بمدينة الطور

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جنوب سيناء – أية السيد:

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، مدرسة الصم وضعاف السمع بمدينة طورسيناء بتكلفة 4 ملايين جنيه.

وقال المحافظ، أن ضعاف السمع كانوا يدرسون في مدرسة التربية الفكرية لعدم وجود مدرسة خاصة بهم، مقدمًا الشكر إلى هيئة الأبنية التعليمية التي سارعت في إنشاء هذه المدرسة.

وأعلن أنه سيجري تزويد المدرسة بكافة الوسائل والأجهزة التعليمية من أجل مساعدة الطلاب وطالب برصف الطريق المؤدي إلى المدرسة على الفور.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن المدرسة مقامة على مساحة 5500 م2 تضم 8 فصول دراسية بهما نحو 24 طالبا وطالبة، كما تضم قاعة مركز تطوير تكنولوجي وورشة نجارة وورشة تريكو ومكتبة سمعية ومركز تخاطب ومعرض سمعي ومسرح، بالإضافة إلى القسم الداخلي.