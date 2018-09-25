سفير الاتحاد الأوروبي: تغير المناخ يضر بالاقتصاد.. ونتطلع للعمل مع مصر

كتبت- هدى الشيمي:

قال السفير ايفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أزمة تغير المناخ لا تؤثر فقط على الصحة والأمن، ولكنها تؤثر أيضا علي الأوضاع الاقتصادية.

ورغم خطورة الأزمة، أوضح سوركوش، في المؤتمر الذي يعقده الاتحاد الأوروبي بمناسبة الاحتفال بأسبوع دبلوماسية المناخ، أنه يمكن التغلب على هذه الأزمة بتكاتف الجهود بين كافة الجهات التي تحاربها، وتعمل على ردعها.

وقال الدبلوماسي الأوروبي:" خبراتنا تبين أن سياسات واستراتيجيات التصدي لتغير المناخ، تسير جنبا إلى جنب مع سياسات النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل".

وتابع:" نعلم حاجة مصر والدول المجاورة إلى ميزانية ميسورة تساعدها على مواجهة هذا الخطر"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مليارات الدولارات للدول النامية لدعم جهودها المبذولة في هذا الشأن.

وبجانب الدعم المادي، يوضح سوركوش أن الاتحاد الأوروبي في القاهرة يقوم بأنشطة ويطلق مبادرات للمساعدة على مواجهة تغير المناخ، من بينها نشاط تنظيم أحد الشواطئ في الأسكندرية منذ اسبوعين، علي هامش اليوم الدولي لتنظيف الشواطئ.

وأوضح السفير الأوروبي أن الاتحاد يستعد لاطلاق مبادرة لزراعة الأشجار، وتنظيم جولات بالدرجات.

وأكد أن التهديدات البيئية التي يواجهها العالم لا يمكن الاستهانة بها، ولكن يمكن التغلب عليها من خلال التعاون المشترك، وتكاتف الجهود.

وأضاف:" نحن نتطلع إلى مواصلة العمل مع مصر، وباقي دول العالم من أجل أن ننعم ببيئة نظيفة".

ويحتفل الاتحاد الأوروبي حول العالم في الفترة ما بين 24 إلى 30 سبتمبر بأسبوع دبلوماسية المناخ، والذي يهدف إلى نشر الوعي بالقضايا المناخية بين الأوساط المختلفة. وفي مصر، يعقد الاتحاد الأوروبي عددا من الفعاليات لرفع الوعي بشأن قضايا التغير المناخي ولعرض نتائج التعاون مع مصر في مجال المناخ والبيئة.