الاتحاد الأوروبي يعتزم تفادي العقوبات الأمريكية على إيران بقنوات دفع جديدة

نيويورك - (د ب أ):

وضعت كل من أوروبا وروسيا والصين نفسها على مسار التصادم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الاثنين من خلال الإعلان عن خطط بتوفير قنوات دفع جديدة لتسهيل سير العمليات التجارية مع إيران وتفادي العقوبات الأمريكية.

وأدلت فيديريكا موجيريني، منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، بهذا الإعلان عقب لقاء ممثلين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وإيران، وهي الدول المتبقية باتفاق 2015 الذي يهدف للحد من البرامج النووية الإيرانية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد انسحبت من الاتفاق مطلع هذا العام، ومنذ ذلك الحين هددت بإعادة فرض عقوبات على إيران، قد تضر بالشركات الأجنبية العاملة مع إيران .

وقالت موجيريني إن المجموعة رحبت " بالمقترحات العملية للإبقاء وتطوير قنوات الدفع، خاصة مبادرة لإنشاء قناة خاصة لتسهيل الدفع المتعلق بصادرات إيران وخاصة النفط".

ويعني قرار الدفع بقنوات جديد أن الاتحاد الأوروبي سوف " ينشئ كيانا قانونيا لتسهيل التعاملات المالية الشرعية مع إيران" مما يتيح له التجارة وفقا لقوانين الاتحاد الأوروبي، وذلك وفقا لما قالته موجيريني.

وأضافت موجيريني أن الكيان سوف يكون متاحا" لجميع الأطراف في العالم".

قالت موجيريني إن الجميع اتفق على أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 .

وأعادت الولايات المتحدة في أغسطس فرض العقوبات على طهران والتي ستعاقب بموجبها الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إيران. ومن المتوقع أن يتم فرض حزمة ثانية من العقوبات في نوفمبر تهدف إلى تضييق الخناق على صادرات النفط الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن ترامب سوف يستخدم رئاسته لاجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر غدا الأربعاء" لدعوة كل دولة للانضمام لحملة الضغط من أجل الحد من النشاط التدميري العالمي المستمر لإيران".