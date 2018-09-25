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تقرير: اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث "تداعيات الأزمة مع روسيا"

08:58 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
تقرير: اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة لبحث "تداعيات الأزمة مع روسيا"

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ):

يعقد المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل اجتماعا اليوم الثلاثاء، قبل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، فإنه "من المتوقع أن يتم إطلاع أعضاء المجلس على تطورات الأزمة مع روسيا ... وتداعيات الأزمة".

كانت روسيا أعلنت أمس عزمها تزويد سورية بمنظومة صواريخ إس-300 للدفاع الجوي، وهو ما تعارضه إسرائيل باعتباره سيقوض قدرة الطيران الإسرائيلي على شن غارات داخل الأراضي السورية.

وكان نتنياهو حذر من أن "نقل أسلحة متطورة إلى جهات غير مسؤولة سيزيد من حدة المخاطر القائمة في المنطقة".

وأجرى نتنياهو أمس اتصالات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأكد بوتين في الاتصال أن تصرفات الطيران الإسرائيلي هي السبب وراء سقوط الطائرة الروسية "إيل-20" في سورية الأسبوع الماضي.

وتقول وزارة الدفاع الروسية أن إسرائيل هي المسؤولة عن إسقاط الطائرة قبالة السواحل السورية بعدما أصابتها صواريخ سورية. ووفقا للوزارة فإن الحادث وقع نتيجة قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

كما اتهمت الوزارة سلاح الجو الإسرائيلي بتقديم "معلومات مضللة" بشأن أهداف الطائرات الإسرائيلية، وهو ما جعل من المستحيل توجيه الطائرة التي سقطت إلى منطقة آمنة.

إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو الأمم المتحدة

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