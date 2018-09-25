رئيس وزراء السويد يواجه تصويتا على الثقة

ستوكهولم - (د ب أ):

من المقرر أن يواجه رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين، تصويتًا على الثقة، اليوم الثلاثاء، وهى الخطوة التي ستمهد الطريق للفصل التالي في تشكيل الحكومة.

ويعد التصويت على الثقة إلزامي بعد الانتخابات العامة، ويجب أن يتم في غضون أسبوعين من انعقاد البرلمان.

وتسيطر كتلة لوفين ذات الميول اليسارية على 144 مقعدًا مقابل 143 مقعدًا تسيطر عليها أحزاب المعارضة اليمينية الأربعة المعروفة باسم التحالف.

ودعت أحزاب التحالف منذ انتخابات التاسع من سبتمبر العامة إلى استقالة لوفين.

ويجب موافقة أغلبية تقدر بـ175 نائبًا أو أكثر في البرلمان المؤلف من 349 نائبًا على إجراء سحب الثقة من أجل تنفيذه، وفقًا لما ذكره رئيس البرلمان السويدي المنتخب حديثًا أندرياس نورلين.

وإذا تم التصويت لصالح سحب الثقة من لوفين، من المرجح أن يبقى كرئيس لحكومة إدارة أعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، فيما سيشرع نورلين في إجراء مشاورات مع قادة الأحزاب لإيجاد مرشح جديد لرئاسة الوزراء.​