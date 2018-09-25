كيف يعطل قرار إقالة وكيل العدل الأمريكية تحقيقات التدخل الروسي؟

كتب – محمد عطايا:

نشرت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، تقريرًا كشفت فيه عن محاولات طاقم المحامين لدى الرئيس دونالد ترامب، في تعطيل تحقيقات المستشار الخاص روبرت مولر، حول التدخل الروسي في الانتخابات الماضية.

وأكدت الصحيفة أن فريق الرئيس الأمريكي القانوني دونالد ترامب، يطالب من هيئة التحقيقات في قضية التدخل الروسي بالانتخابات، بإيقاف إجراءاتهم في حالة جرى إقالة أو استقالة وكيل وزير العدل رود روزنستين.

وقال محامي الرئيس دونالد ترامب، جاي سيكولو، في برنامجه الأسبوعي الذي يحمل اسمه اليوم، إن في حالة استقالة وكيل وزير العدل، سيصبح من الضروري والمناسب أن تتوقف التحقيقات قليلًا.

فيما أكد محامي ترامب، وحاكم ولاية نيويورك السابق، رودي جويلياني، في تصريحات لـ"ديلي بيست"، أنه يوافق بشكل كامل على وقف التحقيقات لفترة، من قبل المستشار الخاص روبرت مولر، في حالة طرد أو استقالة روزنستين، الذي سيقابل الرئيس الأمريكي الخميس المقبل.

لم يصدر البيت الأبيض أي ردود رسمية أو تصريحات صحفية عن احتمالية إقالة ترامب لوكيل وزير العدل، رود روزنستين.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، أن سيكولو وجيولياني، هما مهندسا الاستراتيجيات القانونية لدونالد ترامب، الساعية إلى تشويه سمعة وتقويض تحقيقات روبرت مولر، وإظهار التحقيقية على أنها غير قانونية.

فيما كرر سيكالو أن تحقيقات روبرت مولر معادية لدونالد ترامب، موضحًا أن المحقق الخاص عليه أن ينظر إلى جميع زوايا القضية، ولا يركز اهتمامه على إدانة فرد بعينه، مشيرًا إلى أن التحيز في فرق مكتب التحقيقات الفيدرالية واضحًا للغاية، خاصة في قضية ترامب.

وأثنى سيكالو على مجهودات عضو الكونجرس ليندسي جراهام، لتعيين محقق خاص ثانٍ لمساعدة روبرت مولر.

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن مستقبل روزنسين، في وزارة الدفاع غير واضح معالمه بشكل كبير، حتى بالرغم من التقارير القائلة برحيله عنها.

يذكر أن روزنستين اقترح العام الماضي، أن يسجل للرئيس دونالد ترامب أثناء تواجده في البيت الأبيض بشكل سريّ، وذلك لفضح الفوضى التي تعم الإدارة، كما أنه ناقش إمكانية تجنيد أعضاء من الإدارة لاستخدام التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإزاحة الرئيس من منصبه بسبب كونه غير قادر على ممارسة مهامه التي تمنحها له الرئاسة.

واقترح روزنستين هذه الاقتراحات في ربيع عام 2017، بحسب تحقيق جديد لصحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عنه النقاب الجمعة الماضية، عندما طرد ترامب جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، مما دفع البيت الأبيض باتجاه الفوضى، وبعد ذلك، سرّب الرئيس معلومات سرية إلى الروس في المكتب البيضاوي، وظهرت دلائل على أن ترامب طلب من كومي أن يتعهد بولائه له، وينهي التحقيق وينهي التحقيق حول أحد كبار مساعديه (ترامب).

كان روزنستين في هذا الوقت مرّ عليه أسبوعان في وظيفته كنائب لوزير العدل، وبدأ في الإشراف على التحقيق الذي يجريه المستشار الخاص روبرت مولر في احتمالية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وكان سببًا رئيسيًا في طرد ترامب لكومي بعد أن كتب مذكرة ينتقد فيها تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع التحقيق حول استخدام هيلاري كلينتون لبريدها الإلكتروني، ولكن بعد طرد كومي، تفاجئ روزنستين بأن ترامب ذكر المذكرة في أسباب طرده لكومي.​