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    الجيش اللبناني: مقتل أحد العسكريين في ملاحقة لتاجر مخدرات

    12:53 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    الجيش اللبناني: مقتل أحد العسكريين في ملاحقة لتاجر مخدرات

    الجيش اللبناني - أرشيفية

    بيروت - (أ ش أ)

    تعرضت دورية من مخابرات الجيش اللبناني، إلى إطلاق نيران من قبل مجهولين في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، أثناء ملاحقتها أحد كبار تجار المخدرات في منطقة (مرجحين) بمحافظة بعلبك الهرمل، على نحو أسفر عن مقتل أحد العسكريين وإصابة 6 آخرين من عناصر الدورية.

    وذكرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني – في بيان – أنه تم استقدام قوات إضافية وتعزيزات من الجيش إلى المنطقة لملاحقة المطلوبين والجناة.

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    الجيش اللبناني لبنان تاجر مخدرات إطلاق نار

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