ترامب يكشف أمام الأمم المتحدة الموقف من تخفيف العقوبات ضد كوريا الشمالية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يكشف الرئيس دونالد ترامب، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن أن الوقت الآن غير مناسب لتخفيف العقوبات المفروضة ضد كوريا الشمالية بشأن برنامجها النووي.

وأضاف بومبيو - في تصريحات أوردتها قناة (سي بي اس) الإخبارية الأمريكية - أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، بعث برسالة إلى ترامب أعرب فيها عن رغبته في عقد لقاء ثان معه، غير أن بومبيو لم يحدد موعد هذا اللقاء على وجه الدقة ، مكتفيًا بالقول إنه سوف يزور بيونج يانج قبيل نهاية العام الجاري لمواصلة المشاورات مع المسئولين في كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد ألمحت إلى كوريا الجنوبية مؤخرًا، بأنها ترغب في تقديم المزيد من التنازلات التي تتجاوز إغلاق المنشآت الخاصة بإطلاق الصواريخ وإجراء التجارب عليها، غير أنها لن تقدم على ذلك إلا بعد إعلان الولايات المتحدة رسميا إنهاء الحرب الكورية بحلول نهاية العام الجاري.