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    حول العالم في 24 ساعة: روسيا "تتوعد" إسرائيل بعد سقوط الطائرة في سوريا

    01:00 ص الثلاثاء 25 سبتمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: روسيا "تتوعد" إسرائيل بعد سقوط الطائرة في سوريا

    الكرملين الروسي

    كتب – محمد عطايا:

    شهد العالم الاثنين، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، تهديد السلطات الروسية لإسرائيل، بعد إسقاط الأخيرة الطائرة إيل 20، فيما أشارت تقارير إلى إمكانية استقالة نائب المدعي العام رود روزنستين، وأيضًا بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع فيدريكا موجريني، أخر مستجدات القضية الفلسطينية.

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