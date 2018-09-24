الدفاع الأمريكية: لا نهتم بالتهديد الإيراني بعد حادثة الأهواز

كتب – محمد عطايا:

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، إن بلاده لا تهتم بتهديدات إيران بعد الهجوم على العرض العسكري للحرس الثوري في محافظة الأهواز، الذي أسفر عن مقتل 29 شخصًا، وإصابة 70 آخرين.

وبحسب وكالة "رويترز"، قال ماتيس في تصريحات صحفية اليوم الاثنين: "من السخف أن تشير إيران إلى أن أمريكا لها أي علاقة بالهجوم على العرض العسكري".

وانتقد ماتيس، دور إيران في سوريا، إلا أنه أكد: "عمل الجيش الأمريكي هو هزيمة تنظيم الدولة وتدريب القوات المحلية".

ونفذت جماعات مسلحة منذ أيام، هجومًا على العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني، في منطقة الأهواز، ما أوقع 29 قتيلًا في حين بلغ عدد الجرحى 70، وفقا لما نقتله وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.

وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات حادة للولايات المتحدة بعد الهجوم الدامي على عرض عسكري في منطقة الأهواز، جنوب غربي إيران. ووصف روحاني واشنطن بأنها "بلطجي".

وفندت الولايات المتحدة والإمارات المزاعم الإيرانية التي سعت لتحميلهما المسؤولية عن الهجوم، الذي وقع السبت الماضي.