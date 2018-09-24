ترامب يعتزم الاجتماع مع نائب المدعي العام مع عدم اتضاح مصيره

واشنطن - (د ب أ)

يلتقي نائب المدعي العام الأمريكي رود روزنشتاين، المسؤول بشكل فعلي عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، مع الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس، وسط شائعات حول مستقبله.

وقالت تقارير - في شبكة "سي إن إن" وصحيفة "نيويورك تايمز" وموقع "أكسيوس" وشبكة "إيه بي سي" - إن روزنشتاين عقد اجتماعا في البيت الأبيض اليوم الاثنين وأنه عرض الاستقالة أو توقع أن تتم إقالته من جانب ترامب.

وأوضحت وسائل الإعلام في وقت لاحق أنه لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن روزنشتاين اقترح وضع جهاز تسجيل حول جسمه وتسجيل محادثته مع ترامب من أجل أن يكون قادرا على بدء عملية دستورية لعزل الرئيس من منصبه.

ونفى روزنشتاين هذا التقرير ورفض كبار أعضاء الإدارة الفكرة ووصفوها بأنها عبثية وسخيفة.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز في بيان "بناء على طلب نائب المدعي العام رود روزنشتاين، أجرى هو والرئيس ترامب محادثة طويلة لمناقشة الأخبار الأخيرة".

وتابعت "لأن الرئيس يوجد حاليا في الجمعية العامة للأمم المتحدة ولديه جدول كامل مع قادة من جميع أنحاء العالم، فإنهما سيجتمعان يوم الخميس عندما يعود الرئيس إلى واشنطن العاصمة".

وقد اصطدم ترامب مراراً مع وزارة العدل، ومع روزنشتاين، ووصف التحقيق بشأن التدخل الروسي بأنه "اضطهاد ".