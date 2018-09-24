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    السلطات الموريتانية تحاصر مركزا يتبع للإخوان المسلمين

    09:16 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    السلطات الموريتانية تحاصر مركزا يتبع للإخوان المسلمين

    الشيخ محمد الحسن ولد الددو

    نواكشوط - (د ب أ)

    حاصرت قوات الأمن الموريتانية، مساء اليوم الاثنين، مركز "تكوين العلماء" التابع للزعيم الروحي للإخوان المسلمين في موريتانيا الشيخ محد الحسن ولد الددو، وطوقت الشوارع المؤدية ومنعت الدخول إليه.

    ويأتي هذا الإجراء بعد هجوم عنيف شنه الرئيس الموريتاني على الإخوان المسلمين في بلاده، واتهمهم بالتطرف وبالمتاجرة بالدين وغسل الأموال وبتكفير من ليس من الإخوان.

    وكان الزعيم الروحي للإخوان الموريتانيين ولد الددو اتهم الزعماء العرب بالمسؤولية عن ما آلت إليه أوضاع الدول العربية، وليس بسبب الإخوان المسلمين وحركات الإسلام السياسي.

    نواكشوط موريتانيا مركز تكوين العلماء الإخوان محمد الحسن ولد الددو

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