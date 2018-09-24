احتجاز أكثر من 900 مهاجر غير شرعي في تركيا

أنقرة - (د ب أ)

ذكرت مصادر أمنية أنه تم احتجاز 903 مهاجر على الأقل، اليوم الاثنين، في جميع أنحاء تركيا.

وقالت المصادر إنه تم القبض على المهاجرين في عمليات مشتركة قامت بها وحدات الأمن المحلية ومنظمة الاستخبارات الوطنية التركية،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية .

واضافت المصادر أن من بين المهاجرين غير الشرعيين الذي تم احتجازهم ، سوريين وافغان وفلسطينيين وافارقة وباكستانيين وشخصا ايرانيا ،وجزائريين وعراقيين ومصريين وصوماليين وبنجلاديشيين,

وتعد تركيا طريقًا رئيسيًا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا ، خصوصًا منذ عام 2011 ، عندما بدأت الحرب الأهلية السورية.

وقدم الاتحاد الاوروبي تمويلا بنحو ستة مليارات يورو لتركيا لمنع المهاجرين من عبور اراضيها إلى اوروبا.