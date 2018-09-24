العثور علي جثة دبلوماسي أمريكي مقتولا في منزله بمدغشقر

أنتاناناريفو - (أ ش أ)

أعلنت السلطات في مدغشقر ، اليوم الاثنين ، العثور على جثة دبلوماسي أمريكي في منزله في العاصمة أنتاناناريفو.

وأكدت الشرطة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ أنه تم توقيف شخص كان وجهه ملطخا بالدم أثناء قفزه فوق السياج للخروج من منزل الدبلوماسي الأمريكي ووضع قيد الحجز الاحتياطي ، دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الدوافع المحتملة لعملية القتل.

وأعلنت حكومة مدغشقر تشكيل خلية تحقيق خاصة لتوضيح ملابسات مقتل الدبلوماسي الأمريكي.

وشهدت مدغشقر في الأشهر الماضية عدة جرائم أعادت إلى الواجهة الجدل حول الأمن في البلاد قبل أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات العامة المقبلة.