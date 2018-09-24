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    استشهاد فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

    08:09 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    استشهاد فلسطيني بالرصاص الإسرائيلي شمالي قطاع غزة

    وزارة الصحة الفلسطينية

    كتب – محمد عطايا:

    أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، استشهاد فلسطيني، وإصابة 90 آخرين، منهم 10 بالرصاص الحي، بالإضافة إلى استهداف سيارة اسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر بقنبلة غاز مباشرة.

    وكانت مصادر طبية في قطاع غزة ، مساء اليوم الاثنين ، أعلنت إصابة 50 مواطنًا بالرصاص الحي أحدهم اصابته خطيرة جدًا، وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود بحرية الاحتلال الإسرائيلي على جموع المواطنين المحتشدين قبالة الحدود البحرية شمال غرب قطاع غزة.

    وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن أحد المصابين أصيب برصاصة في الرأس بشكل مباشر وحالته وصفت بالخطيرة جداً نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، بعيد تحويله من مستشفى الإندونيسي شمال القطاع نظراً لخطورة حالته، وحالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

    وأوضح أنه جرى نقل الجرحى بالرصاص الحي إلى مستشفيي الشفاء غرب مدينة غزة، والإندونيسي في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع لتلقي العلاج ، مؤكداً أن المئات من المواطنين احتشدوا قبالة شاطئ شمال غزة، على مقربة من الحدود البحرية مع الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع زوارق الاحتلال لإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين.

    وأشعل عشرات الشبان إطارات مطاطية على مقربة من شاطئ بحر شمال القطاع للتغطية على قناصة الاحتلال الذين يستهدفون المواطنين العزل في المنطقة.

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