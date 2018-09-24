الأمم المتحدة تكرم نيلسون مانديلا في قمة للسلام

نيويورك - (د ب أ)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دول العالم إلى البناء على إرث نيلسون مانديلا، وذلك لدى تكريم الأمم المتحدة للزعيم الجنوب أفريقي الراحل في قمة للسلام اليوم الاثنين.

ويصادف هذا العام الذكرى المئوية لميلاد مانديلا، الذي قضى 27 عاما في السجن بسبب النضال ضد حكومة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

كما تحتفل قمة السلام بالذكرى السنوية السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكشفت جنوب أفريقيا عن تمثال لمانديلا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة القمة، قبل يوم واحد من انطلاق الخطب في الاجتماعات السنوية للجمعية العامة.

وقال جوتيريش "اليوم نتذكر رجلا تمتع بحكمة عظيمة وكرامة هادئة وانجاز شاهق، والذي عمل بلا كلل من أجل السلام والكرامة الانسانية للناس في كل مكان".

وتابع جوتيريش "هذا هدف منظمتنا و- كقادة- إنها مسؤوليتنا".

وأضاف "دعونا نلتزم بالبناء على إرث نيلسون مانديلا حتى يتمتع جميع الناس في كل مكان بالسلام والازدهار والتنمية الشاملة المستدامة".