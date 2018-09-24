بوتين لنتنياهو: إسرائيل السبب الرئيسي لسقوط الطائرة "إيل 20" في سوريا

القاهرة - مصراوي

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تصرفات الطيران الإسرائيلي هي السبب الرئيسي لسقوط الطائرة الروسية "إيل 20" ومقتل 15 عسكريا كانوا على متنها.

وأعلن الكرملين في بيان صحفي نقلته قناة روسيا اليوم، أن مكالمة هاتفية جمعت بوتين ونتنياهو بمبادرة من الجانب الإسرائيلي.

وناقش الطرفات ملابسات الحادث خلال مكالمة التي أكد فيها بوتين أن "الجانب الروسي ينطلق من أن تصرفات الطيران الإسرائيلي بالذات أصبحت السبب الرئيسي للمأساة".

كان الجيش الروسي ألقى باللوم على إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أسقطت القوات الحكومية السورية طائرة استطلاع روسية، في إطارة غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية.

وقال الجيش الروسي إن الطائرات الإسرائيلية كانت تناور وراء الطائرة الروسية، من نظام "إس-200" الذى تديره سوريا.

وأصرت إسرائيل على أن طائراتها كانت موجودة بالفعل داخل المجال الجوي الاسرائيلي، عندما تم إسقاط الطائرة الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 روسيا.