ترامب يتوقع قمة ثانية مع كوريا الشمالية "قريبا جدا"

واشنطن - (د ب أ)

توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، عقد قمة ثانية مع كوريا الشمالية "قريبا جدا"، مشيدا بـ" التقدم الكبير" الذي تحقق حتى الآن.

وقال ترامب للصحفيين في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك: "العلاقات مع كوريا الشمالية جيدة للغاية.. ويبدو أننا سوف نعقد قمة ثانية قريبا جدا".

وذكر ترامب أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون طلب عقد القمة "في رسالة جميلة"، وأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يعكف حاليا على إعداد التفاصيل.

وعرض بومبيو عقد اجتماع مع نظيره الكوري الشمالي هذا الأسبوع في نيويورك حيث تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ترامب إن التقدم الذي تحقق مع كوريا الشمالية مهم، وأن العلاقات تبدو "مختلفة كثيرا" عما كانت عليه الأوضاع قبل عام مضى. وكان ترامب قد تعهد في الماضي بإنزال "النار والغضب " على بيونجيانج، فيما ووصف كيم جونج أون الرئيس الأمريكي بأنه "الرجل الصاروخ الصغير".

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي خلال زيارته إلى نيويورك.

وعقد زعيما الكوريتين قمة مشتركة في كوريا الشمالية الاسبوع الماضي.