مايك بومبيو: ترامب سيطالب أعضاء الأمم المتحدة بالتصدي لأنشطة إيران

القاهرة - مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يطالب دول العالم خلال اجتماعات الجمعية العامة بالأمم المتحدة بالتصدي لما وصفها بالتدخلات الإيرانية "المزعزعة" للاستقرار بالمنطقة.

وطالب بومبيو خلال مؤتمر صحفي لكبار مسئولي الخارجية الأمريكية، دول العالم بمواجهة الأنشطة الإيرانية في الشرق الأوسط والتي اعتبرها مزعزعة للاستقرار أيضًا.

وحمّل جون بولتون مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، إيران مسئولية الهجمات في سوريا ولبنان وإسقاط الطائرة الروسية فوق الأراضي السورية.

وكان الجيش الروسي ألقى باللوم على إسرائيل في الأسبوع الماضي، عندما أسقطت القوات الحكومية السورية طائرة استطلاع روسية، في إطارة غارة جوية نفذتها طائرات إسرائيلية.