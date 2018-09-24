البحرية الليبية تنقذ 235 مهاجرا غير شرعي شرق وغرب طرابلس

طرابلس - (د ب أ):

أعلن حرس السواحل الليبي اليوم الاثنين عن انقاذ 235 مهاجرا غير شرعي في ثلاث عمليات منفصلة في شرق وغرب العاصمة طرابلس.

وقال مكتب الإعلام بالبحرية الليبية، في بيان صحفي اليوم إن دورية لحرس السواحل تمكنت من إنقاذ عدد 100 مهاجر غير شرعي ، من بينهم 86 رجلا، و13 امرأة وطفل كانوا على متن قارب مطاطي.

ولفت إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 22 ميلا شمال غرب مدينة الخمس، مشيرا إلى أن المهاجرين من مصر والسودان والمغرب ، وفلسطين ، وليبيا وجرى تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة بمركز إيواء الخمس.

وكان أحد الزوارق التابعة لحرس السواحل الليبي تمكن أمس الاحد من إنقاذ 135 مهاجرا غير شرعي (127 رجلا وسبع نساء وطفل ) في عمليتين منفصلتين، وبعد دورية استطلاع شرق وغرب العاصمة الليبية.

ولفت مكتب الاعلام إلى أن العملية الأولى تمت على بعد 50 ميلا من مدينة زوارة في أقصى الغرب الليبي، حيث تم انقاذ 45 مهاجرا بينهم 7 نساء وطفل كانوا على متن قارب خشبي بين حقلي البوري وبحر السلام النفطيين.

وأشار إلى أن العملية الثانية جرت مساء الأحد حيث تم انقاذ 90 مهاجرا، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك على بعد 47 ميلا شمال مدينة الخمس شرق طرابلس.

وبحسب مكتب الإعلام بالبحرية الليبية فإن المهاجرين بالزورقين ينتمون لجنسيات أفريقية، وبينهم 6 من بنجلاديش ومصري ويمني تم نقلهم جميعا لقاعدة طرابلس البحرية صباح اليوم.