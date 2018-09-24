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    محكمة سويدية تقضي بتمديد حبس متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة نوبل

    04:36 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    محكمة سويدية تقضي بتمديد حبس متهم في فضيحة جنسية بالهيئة المانحة لجائزة نوبل

    أرشيفية

    ستوكهولم - (د ب أ):

    قضت محكمة سويدية اليوم الاثنين بتمديد الحجز الاحتياطي لرجل متهم في قضية سوء سلوك جنسي هزت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الأدب.

    وأصدرت المحكمة الجزئية في ستوكهولم قرارها بعد طلب ممثلة الادعاء كريستينا فويجت، التي دعت في مرافعتها الختامية أمام المحاكمة إلى توقيع عقوبة السجن ثلاث سنوات على جون-كلود أرنو في تهمتين بالاغتصاب.

    وينفي أرنو، زوج العضوة بالأكاديمية الشاعرة كاتارينا فروستينسون، التهم المنسوبة إليه.

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