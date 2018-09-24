ترامب وروسيا والانتخابات: ما نعرفه عن "مؤامرة موسكو" المزعومة (ملف خاص)

كتبت- هدى الشيمي:

أحدث الصعود السياسي لرجل الأعمال النيويوركي دونالد ترامب جلبة كبيرة في الولايات المتحدة والعالم بأسره، خاصة وأنه لم يتوقع أحد أن يتمكن من التفوق على منافسته الديمقراطية والسياسية المخضرمة هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة لعام 2016، ووجهت له الاتهامات بالحصول على مساعدة روسيا من أجل تحقيق هذا الانتصار، ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.

الحديث عن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ومحاولاتها التأثير على الناخبين دق ناقوس الخطر في الولايات المتحدة، فعين مكتب التحقيقات الفيدرالي محامي بارز يُدعى روبرت مولر للتحقيق في هذه المزاعم، ومعرفة ما إذا كان أحد أعضاء فريق ترامب الانتقالي قد تواصل مع روس أم لا. وحتى الآن لم يُكشف عن تفاصيل أو حقائق تُثبت هذه المزاعم، التي ينفيها الجانب الروسي، ويعتبرها الرئيس الأمريكي "مطاردة ساحرات".

وللمساعدة على اتمام التحقيقات أعدّت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرًا مطوّلا، نشرت فيه بعض التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الشأن، استعرضها مصراوي على النحو التالي:

قصة ترامب وروسيا والانتخابات: هل حقق بوتين حلم زعماء السوفيت؟

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قصة ترامب وروسيا والانتخابات: من هو "فريق الأحلام" وكيف ساعد بوتين للتدخل في أمريكا؟

قصة ترامب وروسيا والانتخابات: كيف استغل الروس مواقع التواصل الاجتماعي للتوغل في أمريكا؟

قصة ترامب وروسيا والانتخابات: "إنها مطاردة ساحرات"