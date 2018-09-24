العاهل السعودي يدشن غدًا أول قطار كهربائي سريع في المنطقة بمسار 450 كيلومترا

الرياض - (د ب أ):

يدشن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز غدا الثلاثاء قطار الحرمين السريع، الذي يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كيلومترا والبالغ تكلفته حوالي 60 مليار ريال .

وأكّد رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام المكلف للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح في تصريح له اليوم الاثنين أن هذا المشروع يعد أول قطار كهربائي سريع على مستوى المنطقة، ويبلغ طول مساره 450 كيلومترا ، بخط مزدوج يربط خمس محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، والمدينة المنورة، وتبلغ السرعة التشغيلية للقطار 300 كلم الساعة.

واوضح الدكتور الرميح أن تنفيذ هذا المشروع العملاق تم على ثلاث مراحل، أولها مرحلة الأعمال المدنية والأرضية وخلالها تم إنشاء 138 جسرًا، و850 عبّارة، مع إزاحة 150 مليون متر مكعب من الرمال والصخور لتمهيد المسار، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ هذه المرحلة تحالف من الشركات الوطنية والدولية.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية كانت لإنشاء اربع محطات في كل من مكة المكرمة، جدة، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المنورة، وجاء ذلك من خلال شركات محلية وعالمية.

فيما تم إنشاء محطة القطار بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة لتكون ضمن مشروع المطار، بينما اختصت المرحلة الثالثة ببناء الخط الحديدي، وتوريد أنظمة الإشارات والتحكم والتذاكر والاتصالات، وتصنيع القطارات، والتشغيل والصيانة لمدة 12 عاماً وذلك من خلال تحالف أسباني متخصص في القطارات السريعة.

ولفت الرميح في تصريحات ، نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الاثنين ، إلى أنه لتأمين الكهرباء اللازمة لتشغيل المشروع تم إنشاء 6 محطات تغذية كهربائية على طول المسار، بما يوفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل القطارات بأعلى سرعة.

وأفاد بأن الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين تبلغ 60 مليون مسافر سنويًا، من خلال أسطول قوامه 35 قطارًا، وسعة كل قطار 417 مقعدًا، مجهزة بأحدث وسائل الراحة والتقنيات.

وكان قد تم تدشين"قطار المشاعر المقدسة" وهو خط سكك حديدية يربط مكة المكرمة بالمشاعر المقدسة: منى، عرفة، ومزدلفة، في نوفمبر عام 2010 .