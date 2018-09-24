غويتريش: الادمان يدق باب أي شخص في أي وقت

القاهرة- (مصروي):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش إن مشكلة المخدرات ليست مشكلة مؤقتة، وشدد على سرعة التصرف من أجل العثور على حلول تُنهي هذه الأزمة.

وقال غويتريش، في المؤتمر الخاص بمناقشة أزمة المخدرات المُنعقد على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الادمان يدق باب أي شخص في أي وقت.

وأوضح أنه في السنوات الأخيرة بات عدد الأشخاص الذين يحتاجون العلاج من المخدرات حوالي 31 مليون نسمة، ويموت الملايين سنويًا بسبب تناول جرعات زائدة، أو بسبب تورطهم قضايا لها علاقة بالمخدرات.

وتابع: "شخص واحد من أصل ستة أشخاص يتلقون العلاج اللازم لتعافيهم من إدمان المخدرات".

ولفت على أن أزمة المخدرات باتت مُقلقة جدًا في الولايات المتحدة.

وحسب المسؤول الأممي، فإن العمل لمواجهة هذه المشكلة يجب أن يتم على جبهتين الأول من خلال شن ضربات على العاملين في هذا المجال، وثانيًا التعاون من أجل تأمين الحدود.