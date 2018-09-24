برلين تدين الهجوم على عرض عسكري في إيران

الهجوم على عرض عسكري في إيران

برلين -(د ب أ):

أدانت الحكومة الألمانية اليوم الاثنين الهجوم على عرض عسكري في إيران أول أمس السبت.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية اليوم بالعاصمة برلين: "سقط كثير من القتلى والجرحى، لاسيما بين المدنيين الذين كانوا يشاهدون هذا العرض العسكري. وإننا ندين صراحة هذا العنف".

وفي الوقت ذاته، حذر المتحدث من أن يتسبب حدوث انتقام في استمرار التصعيد.

وكانت إيران انتقدت الغرب بسبب رد فعله الهادئ على الهجوم على العراض العسكري بمدينة الأهواز بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ووصفت إيران الهجوم، الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا على الأقل بأنه هجوم إرهابي.

يذكر أنه تم استدعاء سفراء الدنمارك وهولندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية لوزارة الخارجية الإيرانية ليلة السبت/الأحد على خلفية هذا الهجوم.

واتهمت القيادة الإيرانية كل من الدنمارك وهولندا وبريطانيا بإيواء أعضاء في جماعة "تحرير الأهواز العربية" المعارضة الإيرانية التي تبنت مسؤولية الهجوم.

وبحسب منظور الخارجية الإيرانية، يجب اعتقال أعضاء هذه الجماعة في هذه الدول الثلاث بشكل فوري، وتسليمهم لطهران.

ونظرا لأن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أعلن مسؤوليته أيضا عن الهجوم في مدينة الأهواز، لذا فإن هناك صلة بين هذه الجماعة و(داعش)، بحسب طهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية إنه لم يتم استدعاء السفير الألماني.