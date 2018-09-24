مسعود بارزاني يعلن دعمه لترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس العراق

العراق - (د ب أ):

أعلن مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان السابق عن دعمه لترشيح فؤاد حسين لمنصب رئيس جمهورية العراق، الذي من المقرر أن ينتخب من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال بارزاني، بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) على نسخة منه "كنت أود أن تتفق الأحزاب والقوى الكردستانية على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، ولكن طالما أن تلك القوى لم تتفق وقدموا مرشحين عنهم، فإنني وبحكم ثقتي بقدراته واخلاصه في العمل ونزاهته ، فأعلن دعمي الكامل للدكتور فؤاد حسن لمنصب رئيس جمهورية العراق".

وشكل ترشيح شخصية كردية لذلك المنصب، ضربة قوية لاتفاق الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الذي ينص على وحدة الخطاب والمواقف بينهما في مفاوضات أربيل وبغداد حول تشكيل الحكومة العراقية الجديدة والبرنامج الوزاري لتلك الحكومة.

ويضيف بارزاني في بيانه انه "واثق جدا بقدرات فؤاد حسين ومقتنع بأنه سيؤدي مهامه على أكمل وجه وسيكون حريصا على مصالح شعب كردستان والشعب العراقي بكل مكوناته".

وكان فاضل ميراني القيادي البارز في الديمقراطي الكردستاني قال أمس الأحد إن "حزبه لم يوافق على مرشح الاتحاد الوطني برهم صالح لاقتناعه بأن المنصب من حقه، وليس من حق الاتحاد الذي يشغل المنصب لثلاث دورات متتالية، استنادا الى الاستحقاق الانتخابي، وثانيا بالنظر لعدم تنسيق الاتحاد الوطني مع الديمقراطي حول ترشيح برهم بحسب الاتفاق بينهما".

وكان المكتب السياسي للاتحاد الوطني، أصدر بيانا، اعتبر فيه زيارة وفد الحزب الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني إلى بغداد وإجراء مفاوضات منفردة مع قيادات القوى العراقية خرقا للاتفاق الموجود بين الحزبين.

فيما قال بشير حداد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي وهو من الديمقراطي الكردستاني، إنه "في يوم انتخاب هيئة رئاسة البرلمان لم تصوت له كتلة الاتحاد الوطني كما كان مفترضا بحسب الاتفاق".