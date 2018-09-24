في تصعيد غير مسبوق.. روسيا "تتوعد" إسرائيل

القاهرة - مصراوي:

في تصريحات جديدة حادة اللهجة تعكس استياء روسيا بالغا، أكد الكرملين، الاثنين، أن إسقاط الطائرة الروسية في سوريا "عمل إسرائيلي متعمد لا يمكن إلا أن يضر بالعلاقات" بين البلدين - بحسب سكاي نيوز.

ويأتي تعليق الكرملين بعد أسبوع من سقوط طائرة روسية فوق سوريا بنيران الدفاعات السورية، ومقتل 15 عسكريا روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن قرار روسيا تزويد سوريا بمنظومة "إس 300" المضادة للطائرات يهدف إلى تعزيز سلامة الجيش الروسي.

وأجاب ردا على سؤال عن العلاقات مع إسرائيل بالقول إن "القرار ليس موجها ضد أي دولة ثالثة".

روسيا وإسرائيل.. تصعيد الاتهام المباشر

وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في بيان، الاثنين، إن روسيا سوف ترسل أنظمة الدفاع إلى سوريا في غضون الأسبوعين المقبلين، مما سوف "يهدئ بعض المتهورين الذين تشكل (أفعالهم) تهديدا لقواتنا"، دون التوضيح أكثر من ذلك.

كما أعلن شويجو أن روسيا ستشوّش على اتصالات أي طائرة تحاول ضرب سوريا من فوق البحر المتوسط.

وقال إن "الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية ورادارات الطائرات وأنظمة اتصالات الطائرات الحربية التي تهاجم أهدافا أرضية، ستلغى في المناطق المحاذية لسوريا في البحر المتوسط".

وتسبب إسقاط الطائرة في جدل وتبادل اتهامات بين روسيا وإسرائيل وسوريا، وسط تصاعد لهجة الغضب من جانب موسكو التي فقدت 15 عسكريا.

وأطلقت الدفاعات الجوية السورية قذيفة لاستهداف مقاتلة إسرائيلية كانت تشن غارة على الأراضي السورية، إلا أن القذيفة أسقطت الطائرة العسكرية الروسية التي كانت في المنطقة ذاتها.