الصين ترد على دخول الرسوم الجمركية الامريكية على سلعها حيز التنفيذ

بكين - (د ب أ):

دخلت آخر مجموعة من الرسوم الجمركية الصينية على السلع الامريكية، حيز التنفيذ اليوم الاثنين، في الساعة 1201 مساء في بكين (0401 بتوقيت جرينتش) مما يزيد من تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومن المقرر أن تشهد الرسوم الجمركية الصينية فرض ضريبة تتراوح نسبتها بين 5 و10 في المئة على البضائع الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار، وهو ما يأتي كرد فعل على الرسوم الجمركية الامريكية على السلع الصينية، والتي دخلت حيز التنفيذ اليوم أيضا في الساعة 1201 من صباح اليوم الاثنين بتوقيت واشنطن.

وتعني الاجراءات الامريكية الجديدة على ما قيمته 200 مليار دولار، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب قام حاليا بفرض ضرائب على مايقدر بنصف جميع السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين.

وخصت بكين إدارة ترامب في تقرير أبيض جديد صدر اليوم الاثنين، قالت فيه إن واشنطن "تخلت عن المعايير الاساسية" للدبلوماسية.

وأضاف: "وقد أيدت بصفاقة الانفرادية والحمائية والهيمنة الاقتصادية وتوجيه اتهامات زائفة ضد الكثير من الدول والمناطق، ولا سيما الصين، لترهيب دول أخرى من خلال إجراءات اقتصادية مثل فرض رسوم جمركية، ومحاولة فرض مصالحها على الصين من خلال الضغط الشديد".

كما استخدمت بكين التقرير الأبيض لتصوير نفسها كقوة استقرار في الصراع التجاري مع واشنطن.

وفي الوقت نفسه، قالت الولايات المتحدة إن الصين منخرطة في سياسات وممارسات غير عادلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والملكية الفكرية الامريكية.