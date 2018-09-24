السيسي يشارك للمرة الخامسة.. ما هي الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

كتبت - سارة عرفة:

تتفتح الدورة ال73 للجمعية العامة للأمم المتحدة أعمالها الثلاثاء في نيويورك.

يشارك في هذه الدورة نحو 100 رئيس دولة بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للمرة الخامسة على التوالي.

ويحرص السيسي على حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ انتخابه رئيسا للبلاد في يونيو 2014.

تعقد خلال الدولة لقاءات واجتماعات موسعة تتناول مختلف القضايا العالمية، أبرزها: اجتماع الصين ومجموعة دول الـ77، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.

وإليكم أبرز المعلومات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة...

تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1945، بعد التصديق على ميثاقها من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (الصين، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة) وأغلبية من الموقعين الآخرين.

انضم ما مجموعه 51 من الأعضاء الأصليين (أو الأعضاء المؤسسين) في ذلك العام؛ ووقع 50 منهم الميثاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمنظمة الدولية في سان فرانسيسكو في 26 يونيو 1945، في حين وقعت بولندا، التي لم تكن ممثلة في المؤتمر، في 15 أكتوبر 1945.

وهي تتشكل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد، وخمسة ممثلين، والقرارات بالنسبة للمسائل المهمة _مثل تلك التي تتعلق بالسلم والأمن الدولي وقبول أعضاء جدد، ومسائل الميزانية _ تتطلب موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين.

أما القرارات بشأن المسائل الأخرى فتكون بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين والمصوتين.

تعقد الجمعية والتي مقرها نيويورك دورات عادية مرة في السنة تبدأ في الثلاثاء الثالث من شهر سبتمبر من كل عام، وتستمر حتى منتصف ديسمبر، وقد تستمر بضعة أسابيع أخرى في العام الجديد.

في بداية كل دورة عادية تنتخب الجمعية رئيساً جديداً، و21 نائباً للرئيس ورؤساء اللجان الست الرئيسية للجمعية.

ينص ميثاق الأمم المتحدة على إمكانية الدعوة إلى دورات غير عادية إذا تطلبت الظروف ذلك، بناء على طلب مجلس الأمن، أو أغلبية الدول الأعضاء، أو بناء على طلب دولة واحدة إذا وافقت أغلبية الأعضاء على ذلك.

يمكن أيضا الدعوة إلى دورات مستعجلة خلال 24 ساعة، بناء على طلب مجلس الأمن بأغلبية تسعة من أعضائه الخمسة عشر، أو بناء على طلب أغلبية الدول الأعضاء أو بناء على طلب دولة واحدة إذا وافقت أغلبية الدول الأعضاء على ذلك.

في بداية كل دورة عادية تجري الجمعية العامة مناقشة عامة تلقي فيها بيانات من رؤساء الدول والحكومات، والتي تعبر فيها الدول الأعضاء عن وجهة نظرها حول إطار واسع من المسائل ذات الاهتمام الدولي.

الجمعية العامة هي الجهاز العام للأمم المتحدة، وهي تتشكل من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولكل دولة صوت واحد، وخمسة ممثلين.

ولدى الجمعية العامة للأمم المتحدة ست لجان رئيسية:

- لجنة نزع السلاح والأمن

- اللجنة الاقتصادية والمالية

- اللجنة الاجتماعية والإنسانية والثقافية

- اللجنة الخاصة السياسية وتصفية الاستعمار

- لجنة الشؤون الإدارية وشؤون الميزانية

- لجنة الشئون القانونية

وتوجد كذلك لجنة عامة مشكلة من الرئيس (رئيس الجمعية العامة) ومن 21 نائباً للرئيس ورؤساء اللجان الست الرئيسية، ولجنة فحص الأوراق والاعتماد المشكلة من تسع أعضاء تعينهم الجمعية العامة، بناء على اقتراح الرئيس في كل دورة، وتتولى اللجنة إبلاغ الجمعية بالأمور المتعلقة بفحص أوراق الاعتماد لممثلي الدول الأعضاء.

وأنشأت الجمعية العامة لجان أخرى، مثل لجنة القانون الدولي، مهمتها المساهمة في تطوير القانون الدولي، وإعداد مشروعات اتفاقيات للموضوعات التي لا ينظمها القانون الدولي، وتقنين قواعد القانون الدولي.

ومن اهم اختصاصات الجمعية العامة للأمم المتحدة:

- مناقشة أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها في الميثاق.

- النظر واتخاذ توصيات بشأن مبادئ التعاون في حفظ السلم والأمن الدولي، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح.

- مناقشة أي مسألة تتعلق بالسلم والأمن الدولي، فيما عدا أي نزاع أو موقف معروض للمناقشة على مجلس الأمن بهدف اتخاذ توصية بشأنه.

- إجراء دراسات واتخاذ توصيات لتنمية التعاون في المجال السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتقنينه.

- إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية.

- المساعدة في تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بدون تمييز في الأصل أو الجنس أو الدين.

- اتخاذ توصيات للتسوية السلمية لأي موقف مهما كان من شأنه الإضرار بالعلاقات الودية بين الأمم.

- تلقي ونظر تقارير سنوية وخاصة من مجلس الأمن ومن أجهزة الأمم المتحدة الأخرى.

- النظر والموافقة على ميزانية الأمم المتحدة وتحديد نسب المساهمات المالية للأعضاء.

- انتخاب الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن، وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والأعضاء المنتخبين في مجلس الوصاية.

- تنتخب بالاشتراك مع مجلس الأمن قضاة محكمة العدل الدولية.

- تعيين السكرتير العام بناء على توصية مجلس الأمن.

- النظر في قبول دول جديدة في عضوية المنظمة، بناء على توصية من مجلس الأمن.

- اتخاذ إجراء إذا فشل مجلس الأمن - بسبب عدم إجماع أعضائه الدائمين - في اتخاذ إجراء في حالة وجود تهديد للسلم الدولي، أو إخلال بالسلم أو ارتكاب أعمال عدوان؛ إذ تملك الجمعية العامة سلطة إصدار توصيات إلى الأعضاء بشأن تدابير جماعية.

- وقف ممارسة حقوق العضوية للأعضاء الذي اتخذ ضدهم قرار بالمنع من قبل مجلس الأمن، كذلك يمكن أن تستبعد من عضوية الأمم المتحدة الأعضاء الذين ينتهكون بإصرار مبادئ الميثاق، وذلك بناء على توصية من مجلس الأمن.