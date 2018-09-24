استطلاع: الألمان أكثر تفاؤلا بالمستقبل من معظم الأوروبيين

فرانكفورت - (د ب أ):

كشف استطلاع للرأي أن الألمان لا يزالون أكثر تفاؤلا بالمستقبل مقارنة بمعظم الأوروبيين.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته شركة "نيلسن" لأبحاث السوق، أن الألمان ينظرون بإيجابية أكبر على نحو واضح من باقي الأوروبيين فيما يتعلق بتطلعاتهم الوظيفية، فبينما يتوقع 69% ممن شملهم الاستطلاع في ألمانيا أن يكون وضعهم الوظيفي جيد أو جيد للغاية خلال الأشهر الاثنى عشر المقبلة، بلغ متوسط نسبة من يتوقعون ذلك في أوروبا 40%. فقط.

وعن نتائج الاستطلاع، قال رئيس فرع شركة "نيلسن" في ألمانيا، إنجو شير: "الألمان متفائلون على نحو مستمر في مزاجهم الاستهلاكي"، مضيفا أن المستهلكين الألمان يحافظون على مكانهم منذ نحو خمسة أعوام بين أكثر خمسة شعوب تفاؤلا في أوروبا.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين، فإن الدنماركيين والتشيكيين والأيرلنديين أكثر تفاؤلا من الألمان.

وتستطلع شركة "نيلسن" منذ 13 عاما على نحو دوري آراء المستهلكين في 64 دولة عن تطلعاتهم الوظيفية ووضعهم المالي واستعدادهم لإنفاق المال، ثم تضع بناء على ذلك مؤشرها لثقة المستهلكين.

وبحسب الاستطلاع، يرى 60% من الألمان أن وضعهم المالي سيكون في المستقبل القريب جيد أو جيد للغاية، في حين يبلغ متوسط من يتوقعون ذلك على مستوى أوروبا 46% فقط. ولا عجب إذن من أن المزاج الشرائي لدى الألمان يفوق بوضوح المتوسط الأوروبي.

ويفضل الألمان إنفاق أموالهم المتبقية عقب تغطية تكاليف المعيشة على السفر خلال العطلات أو شراء ملابس جديدة.

وتراجع دور الادخار بوضوح حاليا في ألمانيا مقارنة بمعظم الدول الأوروبية الأخرى، حيث يأتي الادخار الخيار الأول لدى 26% فقط من الألمان إذا تبقت أموال لديهم عقب تغطيتهم للنفقات المعيشية، بينما يفضل هذا الخيار 40% على مستوى أوروبا.

شمل هذا الاستطلاع 17 ألف أوروبي، من بينهم نحو 500 فرد في ألمانيا.