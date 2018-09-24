ميركل تقر بارتكاب خطأ في حالة رئيس الاستخبارات الداخلية

برلين - (د ب أ):

أقرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بارتكاب خطأ في واقعة هانز-جورج ماسن، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا).

وقالت ميركل اليوم الاثنين قبل اجتماع لجان حزبها المسيحي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا: إن نتيجة المشاورات الأولى لقيادات الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحاكم يوم الثلاثاء الماضي عن الطريقة التي يجب التعامل بها مع ماسن بعد تصريحاته المثيرة للجدل عن أحداث كمنيتس "لا يمكن أن تكون مقنعة".

يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ترأسه أندريا نالس والاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا الذي يرأسه وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر.

يذكر أن رؤساء الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف اتفقوا مساء أمس الأحد بعد نزاع استمر أيام حول مستقبل ماسن على نقله إلى وزارة الداخلية الاتحادية.

ومن المقرر أن يتم تعيين ماسن مفوضا خاصا بالوزارة في رتبة رئيس قسم، وسوف يكون دخله مماثلا لما يتقاضاه حاليا.

وبذلك لم تعد ترقيته التي كان مخططا لها في الأساس لمنصب وكيل وزارة ذي الأجر الأعلى، مطروحة.