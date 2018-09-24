قيادي في حماس ينتقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني

رام الله - ( د ب أ):

اعتبر القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري اليوم الاثنين أنّ الإعلان عن اجتماع المجلس الوطني تزامنًا مع خطاب الرئيس محمود عباس "محاولة يائسة للبحث عن شرعيات شكلية".

ونقلت وكالة أنباء (سما) الفلسطينية اليوم عن أبو زهري قوله إنّ هذا الاجتماع "ليس له قيمة في ظل مقاطعة كبرى الفصائل الفلسطينية".

وكان رئيس اللجنة السياسية في المجلس الوطني خالد مسمار أعلن أن "اجتماعا سيعقده المجلس في عمان يوم الخميس المقبل، للأعضاء المتواجدين في الأردن، تزامنا مع خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك دعما وتأييدا للرئيس الذي يدافع عن شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".

وقال مسمار ، لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم ، إن "جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير ستعقد الشهر المقبل عقب عودة الرئيس من الأمم المتحدة، بهدف تقييم الوضع، وللنظر في قرارات المجلس المركزي في دورته السابقة، وكيفية تطبيقها".

وأوضح أن "جلسة المركزي المرتقبة ستبحث ايضا التواصل المستمر مع الدول التي تقف وستقف الى جانبنا لحشد مزيد من التأييد، بالإضافة الى تمكين التلاحم مع دول الجوار، وخاصة الأردن وزيادة التعاون في شتى المجالات وخاصة الاقتصادية للتخلص من الهيمنة الإسرائيلية، كذلك بحث التوسع في المواجهة الجماهيرية مع الاحتلال وخاصة في القدس".