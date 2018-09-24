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    صربيا وصندوق النقد الدولي يبدآن محادثات حول السياسة الاقتصادية

    12:23 م الإثنين 24 سبتمبر 2018
    صربيا وصندوق النقد الدولي يبدآن محادثات حول السياسة الاقتصادية

    صندوق النقد الدولي

    بلجراد - (د ب أ):

    أعلن البنك المركزي الصربي عبر البريد الإلكتروني أن بعثة صندوق النقد الدولي سوف تبدأ زيارة تستغرق أسبوعين إلى صربيا ، حيث تلتقي مسؤولين حكوميين لبحث الأحوال الاقتصادية والمالية والنقدية وتوقعات المؤشر الرئيسي لهذا العام والعام المقبل.

    وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن هذا التركيز على الإصلاحات هو ضروري لضمان إنتاجية أعلى وزيادة التوظيف في القطاع الخاص والنمو الاقتصادي الكبير والمستمر.

    وسوف تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بخمس مهام على مدار الشهور الثلاثين القادمة في إطار آلية تنسيق السياسات التي تم الاتفاق عليها في يونيو الماضي.

    بلجراد صندوق النقد الدولي صربيا البنك المركزي الصربي

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