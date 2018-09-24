حدث تاريخي في المملكة.. أول وجه نسائي على التليفزيون السعودي

القاهرة- (مصراوي):

ظهر وجه نسائي لأول مرة على التليفزيون الرسمي السعودي لتقديم نشرة أخبار التاسعة مساء الجمعة الماضي، في حدث تاريخي غير مسبوق منذ تأسيس المملكة.

وحلّت وئام الدخيل كأول سعودية تقدم نشرة أخبار في التلفزيون السعودي منذ تأسيسه عام 1962، بحسب تقارير محلية.

واشتركت وئام، بمناسبة إطلاق وتدشين الهوية الجديدة للقناة والأخبار الرئيسية، مع الإعلامي السعودي عمر النشوان، في تقديم نشرة إخبارية مختلفة تشمل أخبارا محلية وتغطيات مباشرة

ورغم عمرها المهني القصير، تحمل الدخيل سجلًا مهنيًا حافلًا، فهي خريجة قسم الإعلام بالجامعة اللبنانية الأمريكية. وتدرّبت بمكتب صحيفة "الحياة" في بيروت ، وعملت بمحطات تليفزيونية وصحف سعودية وعربية معروفة، بينها قناة العرب.

في 2013، باشرت وئام عملها كمراسلة في قناة "سي إن بي سي" عربية من مدينة جدة، حيث كانت أول مراسلة سعودية في المحطة حينها. وفي 2014، انضمت إلى قناة روتانا خليجية 2014، حيث عملت هناك في برنامج "سيدتي"، وفق تقارير سعودية.

وكانت الدخيل واحدة من الوجوه القليلة المعروفة في قناة "العرب" المملوكة للأمير الوليد بن طلال، والتي بثت ليوم واحد فقط عام 2015، وتوقف بثها من البحرين قبل أن يتم إغلاقها نهائيًا وتسريح العاملين فيها.