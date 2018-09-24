مقتل شرطي أفغاني وإصابة 4 في انفجار لغم شمالي البلاد

كابول - (أ ش أ):

قتل رجل شرطة أفغاني، وأصيب 4 آخرين، اليوم الاثنين، في انفجار لغم أرضي بإقليم "بلخ" شمالي أفغانستان.

وقال مصدر محلي مسؤول في تصريح نقلته قناة "طلوع "الأفغانية" إن الانفجار وقع في منطقة "شورتيبا" بعد أن اصطدمت سيارة تابعة للشرطة باللغم الذي كان مزروعا على جانب الطريق.

وأضاف المسؤول أن حالة المصابين جيدة وتم نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة لتلقي العلاج اللازم.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.​