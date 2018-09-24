الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الواردات الصينية تدخل حيز التنفيذ

واشنطن - (د ب أ):

دخلت أكبر حزمة من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، ولم يظهر أي من الجانبين أي علامة على التراجع في حربهما الاقتصادية المتأججة.

ودخلت التعريفات الجمركية المحددة مبدئيًا بنسبة 10% على ما قيمته 200 مليار دولار من الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ صباح اليوم الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خلال إعلانه عن أكبر حزمة من الرسوم الجمركية حتى الآن في النزاع التجاري بين البلدين، إن الرسوم ستزيد بعد ذلك إلى 25% اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

وبدورها ستقوم بكين بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 5 و10%، اعتمادًا على المنتج، على واردات بقيمة 60 مليار دولار من المنتجات الأمريكية.​