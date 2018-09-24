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مصرع امرأة وإصابة طفل جراء عاصفة في ألمانيا

05:12 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
مصرع امرأة وإصابة طفل جراء عاصفة في ألمانيا

ارشيفية

برلين - (د ب أ):

ضربت عاصفة، ألمانيا، في وقت متأخر من أمس الأحد، عقب أشهر من ظروف شبيهة بالجفاف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وتعطل وسائل النقل عبر مساحة واسعة من البلاد.

وأثرت العاصفة التي أطلق عليها اسم "فابيان" بشكل رئيسي على جنوب وغرب ألمانيا.

وجاءت التحذيرات في مهرجان أوكتوبرفست، حيث تم تحذير رواد مهرجان الجعة بتناول مشروباتهم في أماكن مغلقة مع اقتراب الرياح.

وتسببت فروع الأشجار المتساقطة في تعطيل حركة القطارات في جميع أنحاء البلاد، كما اضطر مطار فرانكفورت إلى إلغاء العشرات من الرحلات الجوية بين الساعة السادسة والثامنة مساءً بسبب الرياح العاتية.

وتم الإبلاغ عن حالة وفاة واحدة حتى الآن حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 78 سنة، في موقع للتخييم بالقرب من مدينة بامبرج الجنوبية عندما سقطت شجرة عليها.

وتردد أيضًا أن طفلًا أصيب بجروح خطيرة عندما قذفت العاصفة بشجرة على سيارة كان بداخلها بالقرب من مدينة إبفنباخ الجنوبية.

ونقل الطفل إلى المستشفى بطائرة هليكوبتر، ولم يصب 3 آخرين من أفراد الأسرة كانوا في السيارة بأي أذى.

ألمانيا مصرع امرأة عاصفة

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