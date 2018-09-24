قمة "أميركية يابانية" على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

(مصراوي):

توجّه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الأحد، إلى نيويورك قُبيل تجمّع زعماء العالم في الأمم المتحدة هذا الأسبوع، مُعلنًا أنه سيعقد لقاءً مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي مساء اليوم نفسه.

وغرد ترامب على تويتر: "أنا ذاهب إلى نيويورك. سأكون مع رئيس الوزراء الياباني آبي هذا المساء. سأتحدث عن (الملفَين) العسكري والتجاري. لقد فعلنا الكثير لمساعدة اليابان، نودّ أن نرى مزيدًا من العلاقات التبادلية. الأمر سينجح!".

وينتظر مقر الأمم المتحدة في شرق مانهاتن، وصول رؤساء قرابة 130 دولة وحكومة، و4 نواب رؤساء ووزراء خارجية أكثر من 40 بلدًا.

وسيتم خلال أسبوع إلقاء كلمات -خطاب لكلّ من الدول الـ193 الأعضاء في الأمم المتحدة - ستطرح خلالها قضايا وحوادث من كل الأنواع.

وكغيره من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، سيترأس ترامب اجتماعًا لرؤساء الدول والحكومات مع التركيز على إيران، التي تتهمها بزعزعة استقرار الشرق الأوسط.​