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أهم عناوين الصحف: كواليس الاتفاق التركي الروسي حول إدلب

01:30 ص الإثنين 24 سبتمبر 2018
أهم عناوين الصحف: كواليس الاتفاق التركي الروسي حول إدلب

الاتفاق التركي الروسي

القاهرة - مصراوي:

استعرضت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها أبرز الاختلافات بين الروايتين الروسية والإسرائيلية حول إسقاط الطائرة الروسية.

وكشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، كواليس مفاوضات "إدلب" الرامية لمنع النظام السوري من شن هجوم على المنطقة منزوعة السلاح، وتناولت "الإندبندنت" ملف الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان للملكة العربية السعودية.

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