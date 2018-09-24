أهم عناوين الصحف: كواليس الاتفاق التركي الروسي حول إدلب

القاهرة - مصراوي:

استعرضت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها أبرز الاختلافات بين الروايتين الروسية والإسرائيلية حول إسقاط الطائرة الروسية، فيما كشفت صحيفة "ميدل إيست آي" البريطانية، كواليس مفاوضات "إدلب" الرامية لمنع النظام السوري من شن هجوم على المنطقة منزوعة السلاح، وتناولت جريدة الاندبندنت ملف الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان للملكة العربية السعودية.