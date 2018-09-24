أبرز التصريحات في 24 ساعة: الإدارة الأمريكية لا تسعى لتغيير النظام الإيراني

القاهرة - مصراوي:

قال عمران خان رئيس وزراء باكستان إن بلاده "لن تركع أو ترضخ أمام التهديدات الهندية"، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وموسكو ستحددان معا المجموعات المتشددة التي سيتم إخراجها من المنطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب السورية، وأكدت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني.