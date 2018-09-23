سفير أمريكا بالكويت: لقاء أمير الكويت والرئيس ترامب لم يكن مفاجئا

الكويت (أ ش أ)

قال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن لقاء أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الشهر الجاري كان مخططا له منذ عدة أشهر.

ونفى سيلفرمان ـ في تصريح للصحفيين ، على هامش مشاركته في الاحتفال بالعيد الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية مساء الأحد ـ ما تردد عن أن اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأمريكي وأمير الكويت جاء بشكل مفاجئ أثناء تواجد الأمير صباح في واشنطن.

وأضاف أن اللقاء شهد تطابقا في الرؤى بين الرئيس الأمريكي وأمير الكويت حول الأزمة الخليجية، وضرورة العمل على حلها لرأب الصدع داخل البيت الخليجي، وتعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بتدوينة الرئيس الأمريكي على موقع التدوينات "تويتر"، والتي طالب خلالها منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بتخفيض الأسعار، قال سفير الولايات المتحدة لدى الكويت، إن واشنطن لديها علاقات جيدة للغاية مع جميع الدول الأعضاء في "أوبك"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن استقرار أسعار وأسواق النفط، وهو ما يبحث عنه الجميع (حسب قوله).