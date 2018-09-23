الأردن يدين العملية الإرهابية بالأهواز

عمان (أ ش أ)

أدان الأردن اليوم الأحد، العملية الإرهابية التي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسئوليته عنها بمنطقة الأهواز في إيران.

وعبر وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام بالوكالة مبارك أبو يامين، عن تعازي الحكومة الأردنية لإيران ولأسر الضحايا، وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل.

وأكد أن الأردن سيظل في مقدمة الجهود التي تستهدف محاربة الإرهاب وعصاباته، مشددا على ضرورة استمرار العمل الدولي المشترك للقضاء على الاٍرهاب وظلاميته.

وكان تفجير قد استهدف عناصر الحرس الثوري الإيراني، أثناء عرض عسكري أقيم في الأهواز بايران، بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الايرانية التي استمرت من عام 1980 إلى عام 1988.