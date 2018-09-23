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شهيد و14 مصابا برصاص الاحتلال في قطاع غزة

10:55 م الأحد 23 سبتمبر 2018
شهيد و14 مصابا برصاص الاحتلال في قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي - صورة ارشيفية

القاهرة - مصراوي:

استشهد شاب الليلة، وأصيب 14 آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، باستشهاد الشاب داود اشتيوي (21 عاما) جراء إصابته بعيار ناري بالرأس شرق مدينة غزة، بينما أصيب 14 مواطنا بينهم حالة خطيرة شرق مخيم البريج، وسط القطاع.

وذكر شهود عيان أن طائرة إسرائيلية دون طيار، أطلقت صاروخا صوب مجموعة من المواطنين شرق حي الشجاعية، دون وقوع إصابات.

الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة فلسطين

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